’Trol Savcı’ için hesap zamanı! Twitter’dan sahte hesapla hakaretler yağdırmıştı...

Twitter'da @HOHMUSTESARI rumuzuyla açtığı hesaptan trollük yapıp bakanlara, devlet yetkililerine ve AK Partililere inanılmaz hakaretlerde bulunan kişinin Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz olduğu ortaya çıkmıştı.

Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması üzerine yapılan teknik incelemeler sonucunda, hesabı Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün kullandığı belirlenmişti.