Üst düzey PKK’lı öldürüldü

Türkiye iç güvenliği konusunda İçişleri Bakanlığı
koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen Eren operasyonları ile PKK'ya darbe vurulurken Milli Savunma Bakanlığı
koordinesinde Genelkurmay Başkanlığı
tarafından yürütülen sınır ötesi harekâtlarla terör örgütlerine nefes aldırılmıyor. TSK ve MİT'in sınır ötesi ortak operasyonunda 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci
etkisiz hale getirildi. Türkiye'de PKK/KCK'nın eylemlerinde yer alan ve güvenlik güçlerinin takibine giren Mehmet Emin Ekinci, 2011 yılında Irak
'a kaçarak örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak'ta bir süre sözde Zagros alanında faaliyet yürüttükten sonra, Kandil
'de görevlendirilen Ekinci, burada uzun süre üst düzey örgüt mensuplarının yardımcılığını yaptı. Kandil'deki faaliyetlerinin ardından Sincar
'da görevlendirilen Ekinci, örgütün Sincar'da kayıplar vermesi üzerine tekrar Kandil alanına çekildi. 2020 yılında Gara
'da PKK/ KCK'nın dış ilişkiler birimine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, örgüt yöneticilerinin irtibat ve intikallerinin durması nedeniyle Ekinci'nin, üst düzey örgüt mensuplarının faaliyetlerine yeniden işlerlik kazandırması amacıyla özel olarak Gara'da görevlendirildiği belirtildi.
6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
IRAK ve Suriye'de düzenlenen operasyonlarda 6 PKK'lı öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin komandolarca etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın bir diğer açıklamasında da, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadesine yer verildi. ANKARA