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Giriş Tarihi: 14.9.2021 19:04 Son Güncelleme: 14.9.2021 20:11

Vali Yerlikaya, yapımı devam eden AKM'de incelemelerde bulundu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Vali Yerlikaya, yapımı devam eden AKM’de incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce ziyaret ettiği ve 29 Ekim'e tamamlanacağını açıkladığı AKM’de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, incelemede bulundu.Vali Yerlikaya AKM’nin İstanbul’un kültür ve sanatına imzasını atacağını söyledi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emek ve destekleriyle yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açılış öncesi AKM'deki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Vali Yerlikaya, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede; "29 Ekim'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyoruz. Açılışını heyecanla beklediğimiz AKM, İstanbul'umuzun kültür sanat hayatına imzasını atacak." ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETİMİZİN 98. YILINDA 29 EKİM'DE AÇILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çalışmaları sürdürülen ve açılışı büyük bir heyecanla beklenen AKM, çalışmaların tamamlanmasının ardından, Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak." ifadeleri yer aldı. Açılışa hazırlanan AKM binasındaki son durum havadan görüntülendi.

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Vali Yerlikaya, yapımı devam eden AKM'de incelemelerde bulundu
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