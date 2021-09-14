‘Velinin rızası olmadan öğrenciye PCR testi yapılamayacak’

Milli
Eğitim Bakanı Mahmut Özer
"Türkiye
'de aktif kullanılan derslik sayımız 850 bin. Yüz yüze eğitimde bir haftada 850 bin sınıftan 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok. Vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız, okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz. Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR
zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacak. Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir. Şimdi el birliği yapma zamanı. Okulların en son kapanan yerler olması için tüm vatandaşlarımızın fedakârlık yapması gerekiyor" dedi. ANKARA