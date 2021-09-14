Yatan hasta ve kayıplarda gençleri görmeye başladık

Tekirdağ
İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Son dönemde daha bir genç yaş grubundaki Kovid hastalarını yatar durumda görüyoruz ve maalesef kayıplarımızda da genç nüfusumuzu görmeye başladık. O yüzden gençleri aşılanmaya davet ediyoruz. 'Biz bunu nasılsa atlatırız' düşüncesiyle, gereken önem gösterilmiyor ama aşı ile büyük bedellerin önüne geçebiliriz. Servislerde yatan hastalarımızın yüzde 80'i hiç aşılanmamış ve aşısını tamamlamamış kişiler. Yine vefat eden hastalarımızın yüzde 90'ı aşısız.
Bu da aşının koruyuculuğu anlamında bize gerekeni söylüyor" dedi. Kovid-19 vaka artış oranında Türkiye
'de ilk 5 ilden biri olan Trabzon
'un İl Sağlık Müdürü Hakan Usta
da "İlimizde yoğun bakımda yüzde 90-95 doluluk var ve hepsi aşısız. Yarısı entübe. Kısa süre önce entübe ettiğimiz ve daha sonrasında İstanbul
'a sevk ettiğimiz 9 yaşında bir çocuk hastamız dahi vardı. Bunları görmek bizi çok üzüyor. Aşı bizim olmazsa olmazımız. Bu bir zorlama değil. Bu vatandaşımızın korunmayarak hastaneye düşmesinde duyduğumuz derin endişeden kaynaklanıyor" diye konuştu.