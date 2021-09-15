AYM’den terör örgütü mensubunun cesedine ilişkin karar

Silahlı çatışmada ölen yasa dışı örgüt mensubunun cesedine zarar verildiği iddiasıyla kötü muamele yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunuldu. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, bilirkişi raporları ve Adli Tıp Kurumu raporları ve başvurucunun tutarsız beyanlarda bulunması nedeniyle Anayasa'da güvence altına alınan kötü muamele yasağının ihlal edilmediğine karar verdi.

Terör örgütü PKK mensubu Ö.D., Gümüşhane Kelkit'te güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada öldürüldü. Baba Mehmet Nesih Dağhan, cesedi teşhis etmeleri için Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından arandı. Baba Dağhan'a, oğlunun örgüte katılmadan önce, örgüte katıldıktan sonra ve çatışmadan sonra çekilen fotoğrafları gösterildi.

BAŞSAVCALIK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERDİ

Baba Dağhan, cesedi teslim almak için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gitti. Otopsi sonrası cenaze üzerinde tahribat yapıldığı iddiasıyla baba Dağhan, sorumluların tespit edilmesini talep etti ve yapılan suç ihbarı yetkisizlik sebebiyle başsavcılığa gönderildi. Başsavcılık bilirkişi incelemesi istedi. Bilirkişi yaptığı incelemede ceset üzerinde otopsi işlemi dışında bir başka tahribat yapılmadığını belirtti. Yapılan soruşturma sonucunda başsavcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Baba Dağhan, bilirkişi ve adli tıp kurumunun raporlarına itiraz etti ve yapılan itiraz Rize Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

YÜKSEK MAHKEME İHLAL OLMADIĞINA KARAR VERDİ

Baba Mehmet Nesih Dağhan, daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, yaptığı değerlendirmede, Başsavcılık tarafından tekrar yürütülen soruşturmada yapılan tüm araştırmaya rağmen iddia konusu fotoğrafın gerçekliğinin ortaya konulamaması, bu fotoğrafların başvurucuların oğluna ait olduğunun tespit edilememesi, teslim edilen cesedin tahrip edildiği konusunda Kimlik Tespiti ve Keşif Tutanağında herhangi bir ibarenin olmaması, tahrip edildiği ileri sürülen cesede ait fotoğraflardaki görüntünün çürümeden kaynaklanmış olabileceği yönündeki Adli Tıp Kurumu raporu ve başvurucunun tutarsız beyanlarda bulunması nedeniyle kötü muamele yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edilmediği sonucuna vardı.

Anayasa Mahkemesi, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa'da güvence altına alınan kötü muamele yasağının ihlal edilmediğine karar verdi.