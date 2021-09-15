Bir yılda 50 bin dosya hedefi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
, 2021
-2022 Adli Yıl Açılışı sonrasında çalışmalarına ivme kazandırdı. Getirilen yeniliklerle hem sanık veya katılanların tüm iddiaları yanıt bulacak hem de dosya sayısında bir yıl içerisinde yüzde 50'den fazla azalış olacak. Başsavcılık bünyesinde yazılan tedbirnameler artık gerekçeli olarak yazılacak. Gerekçeli yazılan tedbirnameler sayesinde, sanık veya katılanların tüm iddialarına yanıt verilmiş olacak. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elinde şu anda yaklaşık 130 bin dosya var. Bir yıl içinde 50 bine düşürülmesi hedefleniyor. Bu dosyaların 5 bine yakını 2018, 23 bine yakını 2019, 40 bine yakını 2020 ve 60 bine yakını 2021 yılına ait. Ayda yaklaşık 15 bin dosyanın geldiği Başsavcılıkta yürütülen yoğun çalışmalar sayesinde her ay yaklaşık 20 bin dosya ilgili mahkemelere gönderiliyor. Daha önce 5 yıla kadar uzayan bu süreç, yeni yapılan çalışmalarla vatandaşların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosyalarını bekleme sürelerini 6 ay ile 1 yıl arasına kadar düşürecek. Başsavcılıktaki çalışmalar bu şekilde devam ederse 2018 ve 2019 yıllarına ait dosyalar da yılbaşına kadar bitirilmiş olacak.