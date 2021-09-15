Bursa’nın toplu ulaşım filosu yüzde 33 büyüdü!

Bursa'da ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak amacıyla akıllı kavşak uygulamalarından yeni köprü ve yolların açılışına kadar her alanda yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarını da yenileyerek vatandaşın konforlu ve rahat seyahat etmesini sağlıyor.

3 yıllık süreçte şehir içinde ve ilçelerde Bursa toplu taşıma filosunda 400'ü sıfır olmak üzere 780 aracı yenileyen Büyükşehir Belediyesi, yeni ulaşım hatları ve ulaşım kooperatifleriyle yapılan anlaşmalarla birlikte hizmet veren araç sayısını 2 bin 400'e yükseltti.

"HEDEF KONFORLU VE KESİNTİSİZ ULAŞIM"



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nüfusu 3 Milyonu aşan Bursa'da çok yoğun kullanılan bir toplu taşıma ağının bulunduğunu belirtti. Bursa'nın öncelikli konularının ulaşım ve trafik olduğunu hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, bu kapsamda akıllı kavşak uygulamaları, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu, yeni yollar, köprü ve kavşak gibi fiziki yatırımlara ağırlık verdiklerini ifade etti.

Bursa'da insanların sabahları işine, akşamları ise evine ve ailesine sağlıklı bir şekilde kavuşmasını amaçladıklarını söyleyen Başkan Aktaş, yeni araçların Burulaş sarı otobüs filosuna katılmasıyla araç filosunda yüzde 33'lük büyüme elde ettiklerini söyledi. Başkan Aktaş, "Yeni filo genişlemesiyle birlikte yoğunluğun azaltılması ve ihtiyaç olan yeni hatlara otobüs eklenmesini sağlıyoruz. Bursa'da ulaşımı bir çile olmaktan çıkarıp bunu keyfe döndürmenin derdiyle çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş olarak Bursalıları ulaşımda daha rahat ettirmek için çalışıyoruz. Osmanlı'ya başkentlik etmiş tüm zamanların en güzel şehri olan Bursa'yı, daha iyi standartlara taşımanın hesabı içerisindeyiz" dedi.