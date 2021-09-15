CHP'li Özkoç'un yurt odaları algısını Bakan Kasapoğlu bozdu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait yurt odaları ile devletin yurt odalarını sosyal medyada fotoğraflarla kıyaslamaya kalktı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, CHP'li Özkoç'un paylaşımını alıntılayarak tokat gibi bir yanıt verdi.
CHP'Lİ ÖZKOÇ'UN ALGI OPERASYONUNU BOZDU
Bakan Kasapoğlu, devletin yurtlarından fotoğrafları paylaşarak Özkoç'un eksik ve kötü niyetli bir paylaşımda bulunduğunu belirtti. Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından ayrıca şunları söyledi: "Sayın Özkoç, bu eksik ve kötü niyetli paylaşımınıza istinaden, ülkemizin dört bir yanındaki 'GSB Yurtlarımızın' fotoğraflarından paylaşmak isterim. Sonuçta yanlışları düzeltmek de görevimiz, öyle değil mi?"