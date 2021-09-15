CHP'li Özkoç'un yurt odaları algısını Bakan Kasapoğlu bozdu

CHP'Lİ ÖZKOÇ'UN ALGI OPERASYONUNU BOZDU

Bakan Kasapoğlu, devletin yurtlarından fotoğrafları paylaşarak Özkoç'un eksik ve kötü niyetli bir paylaşımda bulunduğunu belirtti. Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından ayrıca şunları söyledi: "Sayın Özkoç, bu eksik ve kötü niyetli paylaşımınıza istinaden, ülkemizin dört bir yanındaki 'GSB Yurtlarımızın' fotoğraflarından paylaşmak isterim. Sonuçta yanlışları düzeltmek de görevimiz, öyle değil mi?"