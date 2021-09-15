Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Özkoç'un yurt odaları algısını Bakan Kasapoğlu bozdu
Giriş Tarihi: 15.9.2021 19:35 Son Güncelleme: 15.9.2021 19:37

CHP'li Özkoç'un yurt odaları algısını Bakan Kasapoğlu bozdu

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İBB’ye ait yurt odaları ile devletin yurt odalarını fotoğraflarla kıyaslamaya kalktı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, CHP’li Özkoç’un yurtlar üzerinden yaptığı algı operasyonunu devletin yurtlarından fotoğraflar paylaşarak bozdu. Bakan Kasapoğlu, Özkoç’un eksik ve kötü niyetli bir paylaşım yaptığını da belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait yurt odaları ile devletin yurt odalarını sosyal medyada fotoğraflarla kıyaslamaya kalktı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, CHP'li Özkoç'un paylaşımını alıntılayarak tokat gibi bir yanıt verdi.

CHP'Lİ ÖZKOÇ'UN ALGI OPERASYONUNU BOZDU

Bakan Kasapoğlu, devletin yurtlarından fotoğrafları paylaşarak Özkoç'un eksik ve kötü niyetli bir paylaşımda bulunduğunu belirtti. Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından ayrıca şunları söyledi: "Sayın Özkoç, bu eksik ve kötü niyetli paylaşımınıza istinaden, ülkemizin dört bir yanındaki 'GSB Yurtlarımızın' fotoğraflarından paylaşmak isterim. Sonuçta yanlışları düzeltmek de görevimiz, öyle değil mi?"

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li Özkoç'un yurt odaları algısını Bakan Kasapoğlu bozdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA