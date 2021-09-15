FETÖ’ye mahrem yapılanma baskını

ANKARA
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 farklı FETÖ soruşturmasında aralarında mahrem imamlar ve 1. sınıf Emniyet Müdürlerinin de bulunduğu toplam 143 şüpheli hakkında 43 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 102'sinin Jandarma Genel Komutanlığı
'ndaki mahrem yapılanmada sivil imam olduğu belirtildi. Ankara merkezli İstanbul
, Adana, Bursa, Kayseri ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evinde gardırop içerisinden eski yüzbaşı Mustafa Akduman çıktı. Dilhan DUMANOĞLU - Ömer ÇETİN