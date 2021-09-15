FETÖ’ye mahrem yapılanma operasyonu

Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 farklı FETÖ soruşturmasında aralarında mahrem imamlar ve 1. sınıf Emniyet Müdürlerinin de bulunduğu toplam 143 şüpheli hakkında 43 ilde gözaltı kararı verildi. Şüpelilerden 102'sinin Jandarma Genel Komutanlığı
'ndaki mahrem yapılanmada sivil mahrem imam olduğu belirtildi. Ankara merkezli İstanbul
, Adana
, Bursa
, Kayseri
ve Samsun
'da 15 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey görevler aldıkları, örgüt tarafından bağlılıkları üst düzey olarak kodlanan, örgüt mahrem imamlarıyla çok sayıda irtibat kurdukları tespit edilen, geçmiş dönemlerde Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdür Yardımcılığı ve Emniyet Teşkilatı içerisinde kritik birimlerde görev almış tamamı ihraç 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada gardırop içerisinden eski yüzbaşı Mustafa Akduman çıktı. Sık sık ev değiştirerek 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları belirlenen 16'sı ByLock kullandığı için daha önceden kamu görevinden ihraç edilen 26 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. -