İBB Meclisi’nde on binlerce vatandaşın sosyal yardımlarının kesildiği iddiası gündeme geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyon Başkanı Sıddık Özgenç, İBB'nin ihtiyaç sahibi on binlerce vatandaşa ödenen sosyal yardımları kestiğini bildirdi.

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında toplandı.

AK Parti Meclis Üyesi de olan Özgenç, verdiği soru önergesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin son 2,5 yıllık dönemde on binlerce ihtiyaç sahibine verilen sosyal yardımları kestiğini söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde İBB Meclisi'nin 'Sosyal hizmetler bütçesi genel bütçenin yüzde 3'ünü geçemez' maddesini değiştirerek, yüzde 15'e çıkarttığını kaydeden Özgenç, "Bu sayede pandemi döneminde daha fazla insana yardım yapılabilmesi imkanını sağladık. Her fırsatta merkezi hükümetin yardımlarını az bulan yönetimin, İstanbul halkının bu hizmetten yararlanmasını özellikle içinden geçtiğimiz pandemi döneminde çeşitli bahanelerle kesmesini anlamış değiliz. " dedi.

Özgenç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile devlet kurumlarının açlık sınırını değil muhtaçlık sınırını baz aldığını ifade ederek, "Yardım yapılacak vatandaşlara bugün itibariyle kriter olarak açlık sınırını koyarsanız 560 TL üzerinden, muhtaçlık sınırını kriter olarak koyarsanız ise 852 TL üzerinden belirleme yaparsınız. İBB yönetimi göreve geldikten sonra hanedeki kişi başı gelir sınırını açlık sınırına düşürmüş ve bu durumda da birçok vatandaşın yardımını kesmiştir." diye konuştu.

Salgın döneminde artırılması gereken yardımların verilmesinde açlık sınırına düşürülme sebeplerini soran Özgenç, şöyle devam etti:

"Bu durumdan etkilenerek yardım edildiği halde yardımı kesilen kişi sayısı ne kadardır? Madem yardımı açlık sınırına düşürecektiniz neden sosyal hizmetlerin bütçesini artırma talebinde bulundunuz? Kaldı ki bütçeyi artırmamıza rağmen halen eski bütçe sınırını kullanmaktasınız. Bu, 2021 yılında yüzde 2,3'e tekabül ediyor. Peki talep ettiğiniz ve meclis tarafından da daha çok vatandaşa yardım ulaşsın amacıyla kabul edilen 5 kat artırılmış bu bütçeyi nerede, ne zaman ve niçin kullanacaksınız? İBB yönetimi tarafından pandemi döneminde doğru olmayan bu yaklaşımın düzeltilmesi destek ve yardımların sınırlarının yükseltilip yardımların yeniden başlatılması düşünülmekte midir?"

İSTANBULKART'LARDA YAŞANAN SORUNLARLA İLGİLİ ÖNERGE

İBB Çekmeköy Meclis Üyesi Fatih Sırmacı ise başkanlık makamı tarafından cevaplanması için İstanbulkart'larda yaşanan sıkıntılarla ilgili soru önergesi verdi.

Bayilerde kart bulunmadığını ve cihazların birçoğunun arızalı olduğunu ifade eden Sırmacı, HES kodu eşleşmelerinde de sorun yaşandığını belirtti.

İBB'nin arızalı araçlar ve teknik sorunları çözmek yerine İstanbulkart'ların üzerindeki cami ve Kız Kulesi silüetlerini kalpli ve renkli kartlarla değiştirdiğine dikkati çeken Sırmacı, şunları kaydetti:

"Bayilerde kart bulunmamasının sebebi nedir? Mobil uygulamada HES kodu eşleştirmesinin yapılamamasının nedeni nedir? Karta para yükleme istasyonlarının çoğu çalışmıyor, çalışanlarda ise uzun kuyruklar oluşuyor. Çözüm için bir çalışma planı var mı? Yeni kart çıkarılması ve HES kodu eşleştirmesi için kaç personel çalışmaktadır? İstanbul'da bulunan 1047 terminalin neden sadece 275'inde İstanbulkart satışı yapılmaktadır. 1047 terminalde satışı yapılan tek geçişlik biletlerin normal geçiş ücretlerine göre yüzde 98 daha pahalı satılması dolayısıyla mı İstanbulkart bulunamamaktadır?"