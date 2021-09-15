İBB okul yolunu hafriyat dökerek kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, D-100 bağlantı yolu Samandıra köprülü kavşak bağlantısı imalatı geçici trafik sürkülasyon projesi kapsamında yol çalışması başlattı. Çalışma nedeniyle bölgedeki okullara da hizmet veren yol trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 2 yıl boyunca pandemi sürecinde yapılmayan yol çalışmasının okulların açıldığı dönemde başlaması öğrenci ve velileri çileden çıkardı. Her gün yüzlerce metre yolu yürümeye mecbur bırakılan öğrencilerin ve mahallelinin mağduriyetini, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ring otobüsler tahsis ederek çözdü.
ÖNCE METROLARI ŞİMDİ DE YOLLARI HAFRİYATLA KAPATTI
Sancaktepe'de metroları hafriyat dökerek kapatan İBB yönetimi şimdi de yolları haftiyat dökerek kapattı. Okulların da kapalı olduğu yaklaşık 2 yıllık pandemi sürecinde yapılmayan yol çalışmasının şimdi başlatılması öğrenciler başta olmak üzere bölge halkını çileden çıkardı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde yapılmayan çalışmanın şimdi başlatılmasına ve alternatif güzergah belirlenmemesine halk tepki gösterdi. Yolun kapatılması nedeniyle İETT'nin hizmet verdiği 7 durak da iptal edildi. Hem öğrenciler hem de bölge halkı toplu taşımaya erişmek için yüzlerce metre yol yürümeye mahkum edildi.
RİNG SEFERLERİ BAŞLADI
Öğrenciler başta olmak üzere bölge halkının yaşadığı mağduriyeti Sancaktepe Belediye
Başkanı Şeyma Döğücü çözdü. Konuyla ilgili açıklama yapan Döğücü, "Kıymetli Komşularım. İBB tarafından Samandıra'da başlatılan çalışma nedeniyle 7 durağımız işlevsiz kaldı. Sancaktepe Belediyesi olarak sizlerin mağduriyet yaşamaması için başlattığımız ring seferleri, trafiğe kapalı alanlar açılana kadar hizmetinizde olacak." dedi.