İBB okul yolunu hafriyat dökerek kapattı

ÖNCE METROLARI ŞİMDİ DE YOLLARI HAFRİYATLA KAPATTI

Sancaktepe'de metroları hafriyat dökerek kapatan İBB yönetimi şimdi de yolları haftiyat dökerek kapattı. Okulların da kapalı olduğu yaklaşık 2 yıllık pandemi sürecinde yapılmayan yol çalışmasının şimdi başlatılması öğrenciler başta olmak üzere bölge halkını çileden çıkardı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde yapılmayan çalışmanın şimdi başlatılmasına ve alternatif güzergah belirlenmemesine halk tepki gösterdi. Yolun kapatılması nedeniyle İETT'nin hizmet verdiği 7 durak da iptal edildi. Hem öğrenciler hem de bölge halkı toplu taşımaya erişmek için yüzlerce metre yol yürümeye mahkum edildi.