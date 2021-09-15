İBB sosyal hizmetleri kesti



"5 KAT ARTIRILMIŞ BÜTÇEYİ NE ZAMAN NEREDE KULLANACAKSINIZ?"

Salgın döneminde artırılması gereken bu yardımların verilmesindeki sınırın neden açlık sınırına düşürüldüğünü soran Özgenç, şunları kaydetti: "Bu durumdan etkilenerek yardım edildiği halde yardımı kesilen kişi sayısı ne kadardır? Madem yardımı açlık sınırına düşürecektiniz neden sosyal hizmetlerin bütçesini artırma talebinde bulundunuz? Kaldı ki bütçeyi artırmamıza rağmen halen eski bütçe sınırını kullanmaktasınız. Bu 2021 yılında yüzde 2,3'e tekabül ediyor. Peki talep ettiğiniz ve meclis tarafından da daha çok vatandaşa yardım ulaşsın amacıyla kabul edilen 5 kat artırılmış bu bütçeyi nerede, ne zaman ve niçin kullanacaksınız? İBB yönetimi tarafından pandemi döneminde doğru olmayan bu yaklaşımın düzeltilmesi destek ve yardımların sınırlarının yükseltilip yardımların yeniden başlatılması düşünülmekte midir?"



İSTANBULKART'LAR İÇİN SORU ÖNERGESİ

İBB Çekmeköy Meclis Üyesi Fatih Sırmacı da başkanlık makamı tarafından cevaplanması amacıyla İstanbulkart'larda yaşanan sıkıntılarla ilgili ilgili soru önergesi verdi. İstanbulkart bayilerinde kart bulunmadığını, cihazların ise birçoğunun arızalı olduğunu ifade eden Sırmacı, HES Kodu eşleşmelerinde de sorun yaşandığını belirtti. İBB'nin arızalı araçlar ve teknik sorunları çözmek yerine İstanbulkart'lar üzerindeki cami ve Kız Kulesi siluetlerini kalpli ve renkli kartlarla değiştirdiğini ifade eden Sırmacı, soru önergesinde şunları kaydetti: "Bayilerde kart bulunmamasının sebebi nedir? Mobil uygulamada HES Kodu eşleştirmesinin yapılamamasının nedeni nedir? Karta para yükleme istasyonlarının çoğu çalışmıyor, çalışanlarda ise uzun kuyruklar oluşuyor. Çözüm için bir çalışma planı var mı? Yeni kart çıkarılması ve HES Kodu eşleştirmesi için kaç personel çalışmaktadır? İstanbul'da bulunan 1047 terminalin neden sadece 275'inde İstanbulkart satışı yapılmaktadır. 1047 terminalde satışı yapılan tek geçişlik biletlerin normal geçiş ücretlerine göre yüzde 98 daha pahalı satılması dolayısıyla mı İstanbulkart bulunamamaktadır?"