İBB yeşil alanı İSKİ’ye devretmek istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Eylül ayı meclis toplantılarının 2'nci bileşimi Kovid-19 tedbirleri kapsamında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin okul başkanlığında toplandı.

Toplantıda verilen soru önergeleri ve partiler adına yapılan gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddeleri ele alındı. Görüşülen maddeler arasında Emlak Müdürlüğü'nden gelen ve 2019 yılında İBB Meclisi AK Parti ve MHP grupları tarafından yeşil alan ve park alanı olarak tescillenen Beşiktaş Dikilitaş Yeşilçimen Sokak üzerinde bulunan 25 ada 77 parselin tamamı olan 5 bin 764 metre karelik ağaçlık alan İBB yönetiminin borçlarına karşılık İSKİ'ye devri istendi.

İBB yönetimi ayrıca borçlarına karşılık Fatih Arpa Emini Mahallesi 1844 ada 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 47, 50, ve 51 parsellerin tamamı ile 17 parselin 171/192 hissesi olmak üzere toplamda 8 bin 215,80 metrekarelik alan ile Avcılar Firuzköy Mahallesi 7 ve 68 parsellerinin tamamı olan 222 bin 220 metrekarenin tamamı İSKİ'ye devri talep edildi.

Gönderilen talepte ise "İstanbul halkına altyapı hizmetlerini daha sağlıklı bir şekilde sunabilmesi için Ek Hizmet Binaları ile Depolama ve Lojistik alanlarına ihtiyaç duyduğu için mülkiyeti İBB'de olan söz konusu taşınmazların İSKİ Genel Müdürlüğü'ne bedelli devri için meclise havalesi arz olur" denildi.

Talebi inceleyen Hukuk Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu verdiği görüşte şu ifadelere yer verdi: "Taşınmazların imar durumunun İSKİ hizmet alanına alınması, taşınmazlar üzerindeki fiili işgallerin kaldırılması, taşınmazlar üzerindeki haciz, ipotek gibi takyidatların kaldırılması şartlarının yerine getirilmesinden sonra devir taleplerinin değerlendirilmek üzere dosyanın müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür."

İBB yönetimi Beşiktaş Dikilitaş'taki ormanlık alanı imar durumu yeşil alan ve park olmasına rağmen 177 milyon TL'ye 4 kere satışa çıkarmıştı. Ancak yeşil alana alıcı çıkmamıştı.