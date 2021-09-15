İBB’de karabatak operasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu
, İETT'de yapılan yolsuzluğu meclis gündemine taşıdı. 1. Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan meclisin eylül toplantısında konuşan Göksu, İETT araçlarının sık sık arıza yapması ile ilgili olarak "Araştırdık ki, araçların şanzımanının arasına kankalık girmiş. Arkadaş (CHP İstanbul
Milletvekili Özgür Karabat
), başkanın kankası. 14 ihale yapılmış, 7'si pazarlık usulüyle yapılmış, 7 tanesi açık ihale yapılmış. Bütün ihalelere ne hikmetse 5 firma çağrılmış, hepsini de Özgür Karabat'ın mali müşavir olduğu firmalar almış" dedi. CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı
ise Karabat'ın, "Ben milletvekiliyim, bir şirkete mali müşavir olmam doğru değil. O nedenle istifa ederek görevi bırakıyorum" diyerek firmadan ayrıldığını iddia etti.
"İSTANBUL'U NE HALE GETİRDİNİZ"
Bunun üzerine Göksu, şunları kaydetti: "Bu ülkede seçimler ne zaman yapıldı, 2018. 2020-2018 arasında kaç yıl fark var, 2 yıl. Peki yerel seçimler ne zaman yapıldı, 2019. Özgür Karabat 2020'de bu firmanın mali müşaviri olarak Resmi Gazete
'de ismi geçen ve bütçe sermaye artışı için müracaat eden kişi. Tam tersi 2019 seçimlerinden önce bu firmanın mali müşaviri Sema Yay
diye bir hanımefendi.
Seçimlerden sonra Karabat bu firmanın mali müşaviri oluyor. Belge burada. Diyor ki: 'Daha önce de belediyeden iş alıyorlarmış.' İlk ihaleyi ne zaman almaya başlamış biliyor musunuz, 20 Eylül 2019. Yani Karabat'tan sonra ihale almaya başlıyor. Yani 'Karabatak Operasyonu', Karabat'tan sonra başlıyor. Devlet hesap kitapla yönetilir. 2.5 yılda İstanbul'u nereye getirdiğiniz ortada. Bir yılda bir kişiye çektiğiniz peşkeş 2 milyar TL. Bu yolsuzluğu, hırsızlığı açıklayın önce."