İYİ Parti’deki yumruklu kavgada yeni gelişme! O isim disiplin kuruluna sevk edildi!

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı önünde İYİ Parti Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan ile eski İYİ Parti Kurucu İl Başkan Yardımcısı Nail Çelebioğlu arasında geçtiğimiz günlerde tartışma yaşanmış, bu tartışma yumruklu kavgaya dönüşmüştü. Çelebioğlu, sol gözüne darbe aldığını iddia ederek Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurmuş, gözünün arka kısmında kırık olduğu tespit edilmişti.

İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ



Ertugan ile Çelebioğlu'nun yumruklu kavgası sonrasında yeni bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu geçtiğimiz hafta salı günü kavgayla ilgili toplandı. Kurul toplantı sonrasında kavgada yer alan Musa Ertugan'ın ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararını aldı.

ŞİKÂYETÇİ OLMUŞTU

Yaşanan kavgada gözüne yumrukla vurulan Nail Çelebioğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurmuş, yapılan muayene sonrasında "10 gün iş göremez" raporu almıştı. Çelebioğlu, bu raporu aldıktan sonra ise Emniyet'e giderek kendisini yumrukladığını belirttiği Musa Ertugan'dan şikâyetçi olmuştu.