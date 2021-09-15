Milli marşımıza LGBT saygısızlığı

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülere göre, Boğaziçi Üniversitesi
'ne bağlı LGBT+Çalışmaları Kulübü, yeni üyelerine bir "hoş geldin" maili attı. Mailde, İstiklal Marşı
'nın sözleri değiştirilerek LGBT propagandası yapıldı. Kulüp, büyük bir saygısızlığa imza atarak milli marşımızla adeta dalga geçti. Skandal olayın sosyal medyada yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
'na olayla ilgili onlarca şikâyet geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Mert Güneş
adlı şüpheli gözaltına alınırken, Güneş ve ikinci şüpheli hakkında 'İstiklal Marşı'nı Alenen Aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.