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Giriş Tarihi: 15.9.2021

Milli marşımıza LGBT saygısızlığı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Milli marşımıza LGBT saygısızlığı

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Çalışmaları Kulübü, üyelerine gönderdiği bir mailde İstiklal Marşı’nın sözlerini değiştirdi

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülere göre, Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı LGBT+Çalışmaları Kulübü, yeni üyelerine bir "hoş geldin" maili attı. Mailde, İstiklal Marşı'nın sözleri değiştirilerek LGBT propagandası yapıldı. Kulüp, büyük bir saygısızlığa imza atarak milli marşımızla adeta dalga geçti. Skandal olayın sosyal medyada yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na olayla ilgili onlarca şikâyet geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Mert Güneş adlı şüpheli gözaltına alınırken, Güneş ve ikinci şüpheli hakkında 'İstiklal Marşı'nı Alenen Aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.
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Milli marşımıza LGBT saygısızlığı
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