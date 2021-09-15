SİHA’ların yerli keskin gözü 13 CATS teslim edildi

ASELSAN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, insansız hava araçlarını ithal ürünlere bağımlılıktan kurtaran elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS
'te teslimat sayısının 13'e ulaştığını söyledi. Kanada
'nın ambargo uygulaması üzerine üretilen 3 CATS'in ise ay sonuna kadar teslim edileceğini kaydeden Görgün, "Böylece sayı 16 olacak. Hedefimiz her ay 6 CATS üretebilmek. İhtiyaçlara göre bunu daha da artırabilecek kapasitemiz, altyapımız mevcut" diye konuştu. Görgün, ASELSAN'ın CATS ile kendi özgün ürününü geliştirdiğini vurgulayarak, "CATS, yurt içi ve dışında kullanımda. Kanadalı bir firmanın ürünü vardı ve kamera tedarik ediyorlardı. Biz rakip olarak bir ürün çıkardık ve başarı ortada" dedi.