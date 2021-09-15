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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: MEB'den okullarda PCR testi ile ilgili yeni genelge: Haftada 2 kez zorunlu...
Giriş Tarihi: 15.9.2021 16:06 Son Güncelleme: 15.9.2021 16:19

SON DAKİKA: MEB'den okullarda PCR testi ile ilgili yeni genelge: Haftada 2 kez zorunlu...

SON DAKİKA: MEB’den okullarda PCR testi ile ilgili yeni genelge: Haftada 2 kez zorunlu...

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, PCR testi ile ilgili yeni bir genelge yayınladı. Genelgede, PCR testi zorunluluğu kapsamı genişletildi. Buna göre; zorunlu istenen PCR testleri özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da istenecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki kez istenen PCR testi ile ilgili kapsamı genişletti. Konuya ilişkin Bakanlık yeni bir genelge yayımladı. Genelgeye göre; PCR testleri özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da istenecek.

MEB'DEN PCR TESTİ GENELGESİ: KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.

Mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden haftada iki defa PCR testi istenecek.

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SON DAKİKA: MEB'den okullarda PCR testi ile ilgili yeni genelge: Haftada 2 kez zorunlu...
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