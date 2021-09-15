Türkevi diplomasi üssü olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül'de BM Genel Kurulu
için gideceği ABD
'deki ikili temaslarını, açılışını yapacağı Türkevi'nin yeni binasında gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, kurmaylarına Manhattan
'da yapılan yeni Türkevi binasından övgüyle bahsetti. Türk motifleri taşıyan lale şeklinde göğe yükselen, 20 bin metrekare alana sahip 35 katlı Türkevi'nin BM binasına yakınlığı ve konumu nedeniyle de Türk diplomasisine önemli katkılar sağlayacağına işaret etti.
FRANSA'YA TERÖR TEPKİSİ
Erdoğan'ın ABD ziyaretinde gündeminde 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü çerçevesinde BM'de reform yapılması ve düzensiz göç olacak. BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacak olan Erdoğan'ın göç, iklim değişikliği, terör gibi konularda dünya liderlerine mesajlar vermesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, BM ziyaretinde ikili görüşme yapacağı liderlere 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün
' kitabını hediye edecek. Erdoğan, kurmaylarıyla yaptığı son toplantıda Fransa yargısının Lafarge kararını da değerlendirdi. Fransız firması Lafarge'ın teröre destek verdiği yönündeki iddialarını ilk kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan dile getirmişti. Başkan Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili yaptığı konuşmasında Fransız şirketi Lafarge'ı işaret ederek, "Oralara gelen o mikserler çok ilginçtir. Mikserler kimin? Lafarge. Lafarge kimin? Fabrikaları var orada. O tünellerin halini gördük. Bu tünellerin içinden değişik yerlere giden yaşam alanları var. Bütün bunlar ortadayken Batı bize hâlâ neyin hesabını soruyor?" demişti. Fransa Yargıtayı
'nın geçen hafta verdiği kararı değerlendiren Erdoğan, Lafarge'ın DEAŞ'a rüşvet verdiğini, bununla beraber terörü finanse ettiğini daha önce Avrupa Birliği
üye ülke liderleri ile yaptığı görüşmelerde defalarca dile getirdiğini ancak bunun hep kulak ardı edildiğini anlattı. Erdoğan "Fransa Yüksek Mahkemesi
tarafından konunun belgelenmiş olması önemli bir durum" ifadesini kullandı.