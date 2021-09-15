‘Türklersiz olmaz’ diyen Steinmeier’e teşekkür

Başkan
Recep Tayyip Erdoğan, Almanya
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GÖÇ VE İKİLİ İLİŞKİLER...
Erdoğan, Steinmeier'in geçen hafta Türkiye
ile imzalanan işgücü anlaşmasının 60'ıncı yıldönümünde yaptığı konuşmada ülkedeki Türk toplumu için sarf ettiği "Almanya'nın kalkınmasına büyük katkı sundular. Onların çocuklarının torunlarının burada olmadığı bir Almanya düşünülemez" sözleri için teşekkür etti. Erdoğan görüşmede, NATO
müttefiki iki ülkenin Afganistan
'dan tahliye sürecinde sergilediği takdire şayan dayanışmayı Afganistan'ın kritik döneminde de sürdürmesi gerektiğini ifade etti ve ekledi: "Almanya ve AB Afgan göçünün yükünü taşıyan ülkelere destek sağlamalı." Erdoğan, Türkiye'nin AB müzakerelerinin yeniden başlatılması ve vize serbestisi konularında da süratle adım atması gerektiğini ifade etti.