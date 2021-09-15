Yetişkinlerde bağışıklığı güçlü tutmak için üçüncü doz aşı şart

Pandemide vaka ve ölümlerin önüne geçen ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran Kovid-19 aşıları dünya çapında uygulanmaya devam ediyor. Dünya genelinde 5 milyar dozun üzerinde aşılama yapıldı. mRNA teknolojisiyle Kovid-19'a karşı aşı geliştiren BioNTech
şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin
'den aşılar ile ilgili yeni açıklamalar geldi. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuşan Şahin, iki doz aşı olan yetişkinlere de güçlendirici mahiyetteki üçüncü doz aşıların yapılması çağrısını yineledi. Şahin konu ile ilgili yaptığı açıklamada 'Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü doz aşı yaptırmaları son derece mantıklı olur' dedi. Şahin, sonbahar aylarında vaka sayılarında artış beklediğinin de altını çizdi. Üçüncü dozun varyantlara karşı olan mücadelede de etkili olacağının altını çizen Şahin "Bugüne kadar yaptığımız araştırmalar ve üçüncü dozdan sonra yeni varyanta karşı korumanın tamamen geri kazanıldığını gösteriyor. 3'üncü dozda yüzde 95, enfeksiyon kontrolünde yüzde 97 tam koruma sağlanıyor" diye konuştu. Hollanda Sağlık Konseyi
de bağışıklık sistemi zayıf olanlar için üçüncü doz aşı çağrısı yaptı.
İNSAN HASTANE YATAĞINA YATINCA HER ŞEYİ ANLIYOR
SAKARYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde 10 gündür zorlu tedavi süreci devam eden Murat Memiş
(28), "Çok kötü bir şey bu hastalık, insan buraya yatınca anlıyor. Yoğun bakım çok zor bir süreç, insanı çok zorluyor. Buradaki sağlık çalışanları çok zor şartlar altında çalışıyor. Allah onlardan razı olsun, çok ilgileniyorlar. Bu işin çözümü aşı, başka tedavisi yok. Aşı olmamanın pişmanlığını burada yaşadım. Herhangi bir kronik rahatsızlığım da yok ama bu haldeyim. Ben de hastaneden çıktıktan sonra zamanı gelince bütün aşılarımı hemen olacağım" dedi.