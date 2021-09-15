Zincirleme kıyak

Bilecik
'te, belediyeden ihale alan bir firmanın, CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin
'e, 1.5 milyon lira değerinde Mercedes
marka VIP araç tahsis ettiği iddialarının yankıları sürüyor. SABAH'ın duyurduğu skandalda, Semih Şahin'in de, yeni lüks araç gelince, kullandığı eski lüks aracı, Belediye Başkanvekili CHP'li Semih Tuzak
'a tahsis ettiği ortaya çıktı.
Aynı zamanda belediye meclis üyesi de olan Tuzak, daha önce Belediye Başkanı Semih Şahin'in kullandığı makam aracıyla gezmeye başladı. 200 bin nüfuslu Bilecik'te, belediye yönetiminin lükse düşkünlüğü hizmet bekleyen vatandaşları kızdırdı. Sosyal medyada birçok vatandaş, Başkan Şahin'in kendi makam aracı dururken belediyeden ihale alan firmanın tahsis ettiği lüks aracı kullanmasına tepki gösterdi.
VIP BELEDİYE
Yürüyüş mesafesindeki yerlere dahi VIP makam aracıyla giden CHP Meclis Üyesi Semih Tuzak ise gelen tepkilere aldırış etmiyor. Vatandaşlardan kendilerini soyutlayan, hizmet anlamında da Bilecikliler tarafından sert bir şekilde eleştirilen
CHP'li Şahin ve ekibi, belediye hizmet binasının yakınlarında düzenlenen açılış ve etkinliklere bile makam araçlarıyla gidip geliyor. Bu arada, Belediye Başkanı Semih Şahin, bindiği Mercedes marka aracın önündeki logoyu lüks olduğu düşünülmesin diye söktürdü.