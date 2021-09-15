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Giriş Tarihi: 15.9.2021 15:25 Son Güncelleme: 15.9.2021 15:26

Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş: Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum

Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş: Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum

Zonguldak Emniyeti Müdürü Fahri Aktaş, Kızılay'a kan bağışında bulundu ve herkesi kan bağışı yapmaya davet etti. Aktaş, "Hayat kurtarma düşüncesinin verdiği manevi haz pahabiçilmez." dedi.

Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Kızılay'a kan bağışında bulundu. Aktaş, kan stoklarının azaldığına vurgu yaptı ve tüm vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı.

Aktaş şu ifadeleri kullandı:

Pandemi sürecinde yetkililerin ifadesiyle kritik eşiğe dayanan kan stokları alarm vermeye başladı. Savaş, afet ve operasyonel zamanlar dışında normal ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın talebini karşılayacak stoğa katkı sunmak üzere sosyal sorumluluk projesi kapsamında değerli personelimizin katılımıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirdik. Toplumsal duyarlılığı artırmak adına son derece sağlıklı bir aktivite olan kan bağışı hususunda tüm vatandaşlarımızı Kızılay kan merkezlerine davet ediyorum. Hayat kurtarma düşüncesinin verdiği manevi haz pahabiçilmez. "Verilen her bir damla kan, kurtarılan CAN'dır

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Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş: Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum
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