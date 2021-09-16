16 Eylül koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 16 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

Sağlık Bakanlığı son dakika 16 Eylül koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden günlük olarak duyuruluyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları kamuoyu tarafından merak edilerek "16 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı, vaka - vefat sayısı kaç oldu?" soruları üzerinden araştırılıyor.
16 Eylül koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden açıklandı. Bugünkü son dakika corona virüsü vaka-vefat rakamları şöyle;
VAKA SAYISI: 28 bin 224
VEFAT SAYISI: 248
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 536
VAKA SAYISI: 27 bin 802
VEFAT SAYISI: 276
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 191
VAKA SAYISI: 24 bin 613
VEFAT SAYISI: 231
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 052
VAKA SAYISI: 21 bin 352
VEFAT SAYISI: 243
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 616
VAKA SAYISI: 22 bin 923
VEFAT SAYISI: 259
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 144