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Haberler Gündem Haberleri 16 Eylül koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 16 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları
Giriş Tarihi: 16.9.2021 18:56 Son Güncelleme: 16.9.2021 18:57

16 Eylül koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 16 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

16 Eylül koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 16 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

Dünya genelinde 1 yılıdan fazla süredir sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ilk vakadan bu yana paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre bugün sağlık kuruluşlarında covid-19 testi yaptıranlardan 28 bin 224 kişi tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye korona son durum tablosu verileri ise merak konusu olarak “16 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı, vaka - vefat sayısı kaç oldu?” Bakan Koca Twitter hesabı aracılığıyla 16 Eylül korona tablosu verileri ile güncel Türkiye vaka - vefat sayıları.

Sağlık Bakanlığı son dakika 16 Eylül koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden günlük olarak duyuruluyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları kamuoyu tarafından merak edilerek "16 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı, vaka - vefat sayısı kaç oldu?" soruları üzerinden araştırılıyor.

16 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU İLE BUGÜNKÜ TÜRKİYE VAKA-VEFAT RAKAMLARI

16 Eylül koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden açıklandı. Bugünkü son dakika corona virüsü vaka-vefat rakamları şöyle;



15 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 224

VEFAT SAYISI: 248

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 536



14 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 802

VEFAT SAYISI: 276

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 191


13 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 613

VEFAT SAYISI: 231

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 052



12 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 352

VEFAT SAYISI: 243

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 616

11 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 923

VEFAT SAYISI: 259

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 144

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16 Eylül koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 16 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları
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