2023 Türkiye’nin yeniden şahlanışının sembolü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 6. Anadolu
Medya Ödülleri programına katıldı. Ödülleri sahiplerine takdim eden Erdoğan, şu önemli mesajları verdi:
MEDYAMIZINI YÜZ AKLARI:
Medyamızın yüz akları, tüm değerleri, tarihi, kültürüyle milleti aşağılayan mankurtlar değil, bu millete hizmet etmeyi en büyük şeref kabul edenlerdir. Anadolu basını demokrasinin beslenmesi ve sağlıklı işlemesi bakımından hayati öneme sahiptir.
KARA KAPLI DEFTERE MİMLENEREK İŞLENDİLER:
Basının önemli bir kısmının sergilediği onurlu yaklaşım tarihimize şanla, şerefle kaydedilmiştir. Aynı şekilde, 27 Mayıs
, Yassıada yargılamaları, muhtıralar, 12 Eylül
, 28 Şubat
gibi dönemlerde darbecinin yanında saf tutanlar da milli hafızamızın kara kaplı defterine mimlenerek işlenmiştir.
YÖNLENDİREMEYECEKLERİNİ GÖRDÜLER:
Bizi yeniden yapılanan küresel düzenden dışlamak için var güçleriyle çalışıyorlar. Ama bu defa farklı bir Türkiye ile karşı karşıyalar. Artık sosyal dinamiklerini diledikleri gibi yönlendirebilecekleri bir Türkiye olmadığını gördüler. Ülkemizi küresel sistemin dışına itmek için kıvrananların son umudu, 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır, başaramayacaklar.
TUZAKLARI BOZDUK:
Ekonomisi birkaç milyar dolarlık spekülasyonlarla yerle yeksan olan, siyaseti birkaç ihtiraslı aktörle kaosa sürüklenebilen, güvenliği 3-5 teröristle tehlikeye düşürülebilen, sanayisi dışa bağımlı, ticareti hacimsiz, turizmi kısır, toplumsal fay hatları faal, her tarafı lime lime dökülen bir Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar elbette hâlâ mevcut. Son 7-8 yıldır buldukları her fırsata sarıldılar. Ama milletimizin yardımıyla bu tuzakların tamamını bozduk.
TARİHİ REFORMU HAYATA GEÇİRDİK: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine
geçiş gibi önemi ve anlamı ileride çok daha iyi anlaşılacak olan tarihi bir yönetim reformunu hayata geçirdik. Demokrasinin, hukuk devletinin, özgürlüklerin kurallarını kendi çıkarları doğrultusunda eğip bükenlerin sözleri ve tavırları artık işe yaramıyor.
EN ÖNEMLİ DURAĞIMIZ 2023:
Bugün, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz. Anadolu medyasının desteğini bu son süreçte daha güçlü şekilde göreceğimize inanıyorum. Bu mesele ne Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesidir, ne parti meselesidir. 2023 Türkiye ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür. 2071 Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha ilan ettiğimiz yıl olacaktır. 2053 sahip olduğumuz tarihe sıkı sıkı sahip çıkmamızın göstergesidir.
BÜYÜK SIÇRAMAYI YAPACAĞIMIZ DÖNEME GİRDİK:
Dünyanın terör, göç, iklim değişikliği, kıtlık, yeni nesil teknolojiler gibi çok girift meselelerle uğraştığı dönemde hiç kimsenin bizi yeniden kendi iç çekişmelerimize gömmesine izin veremeyiz. Sahip olduğumuz altyapı üzerinden ihtiyacımız olan asıl büyük sıçramayı yapabileceğimiz bir döneme girdik.
NÜKLEER SANTRAL 2023'TE ÜRETİME BAŞLAYACAK:
Cuma günü nükleer santralimizi yerinde gidip ziyaret edeceğiz ve 2023'e inşallah nükleer santralin ülkemize kazandırıldığını da göreceğiz.
TURKUVAZ MEDYA'YA 4 ÖDÜL BİRDEN
Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen "6. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini bulurken, Turkuvaz Medya
'ya ödül yağdı. Yılın haber araştırma ekibi ödülüne SABAH
Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve Abdurrahman Şimşek layık görüldüler. SABAH Gazetesi köşe yazarı Hilâl Kaplan, "Ailenin Adı Yok" ile yılın en iyi kitabı ödülünü aldı. A Haber
'den Lamia Ayhan da, yılın muhabiri ödülünü kazandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, iletişim alanındaki çalışmaları ile yeni bir vizyon geliştirmesi nedeniyle ödüle layık görüldü.