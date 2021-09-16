Aşılı ve aşısız farkı akciğer tomografisinde ortaya çıktı

Elazığ
'da aşı olup koronaya yakalanan ve aşı olmayıp koronaya yakalanan 2 genç hastanın akciğer tomografisi, aşının faydasını gözler önüne serdi. Koronavirüs tespit edilen 2 genç hastadan aşısız olanının tomografi sonuçlarında virüsün akciğerlerde zatürreye sebebiyet verdiği görüldü. Aynı şekilde aşı olup koronavirüse yakalanan bir başka genç hastanın akciğerinde ise herhangi bir sorunun olmadığı belirlendi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cebrail Azar, hastalarından "Keşke aşı olsaydık" sözünü duymak istemediklerini belirterek herkesi aşı olmaya davet etti.