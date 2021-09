Bitlis’te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 28 Eylül’e kadar izne bağlandı

Valilikten yapılan açıklamada Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, olası provokasyon ve toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazın tedbirlerin alındığı belirtildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17-19. maddeleri ve İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliklerin izne bağlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis il sınırlarında 28 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses ve yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama dilek feneri, balon uçurtmak, drone, paramotor, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma, sticker yapıştırma gibi her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetlerin yapılması mülki idare amirliğine en az 48 saat önceden etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi, idarece talep edilen sair belgeleri bildirimde bulunmak şartıyla tüm toplantı ve etkinliklerin mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir."