Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin’e geliyor

Bir dizi açılış ve programlar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Mersin'e ziyarette bulunacak. Erdoğan, ziyarette bazı toplu açılışlar, yatırımlar ve hali hazırda devam eden projeleri yerinde inceleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış törenine katılarak, 3.2 milyar TL yatırım ve 341 projenin tanıtımı ile Mersinlilere yeni müjdeler verecek.

Erdoğan'ın Mersin ziyaretine bazı bakanlar, bölge milletvekilleri ve bürokratlar da eşlik edecek.