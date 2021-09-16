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Giriş Tarihi: 16.9.2021 11:01 Son Güncelleme: 16.9.2021 11:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin’e geliyor

BEKİR COŞKUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin’e geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi ziyaret ve incelemeler kapsamında yarın Mersin'de olacak.

Bir dizi açılış ve programlar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Mersin'e ziyarette bulunacak. Erdoğan, ziyarette bazı toplu açılışlar, yatırımlar ve hali hazırda devam eden projeleri yerinde inceleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış törenine katılarak, 3.2 milyar TL yatırım ve 341 projenin tanıtımı ile Mersinlilere yeni müjdeler verecek.

Erdoğan'ın Mersin ziyaretine bazı bakanlar, bölge milletvekilleri ve bürokratlar da eşlik edecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin’e geliyor
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