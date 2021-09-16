Fatma’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Nevşehir'de oto tamirciliği yapan Mustafa Dirlikli, boşanmak isteyen ve evden ayrılıp annesinin evine yerleşen 12 yıllık eşi Fatma Esra Dirlikli ile 21 Ağustos 2020'de konuşmak amacıyla buluşmuş, araçla merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki bir araziye gitmişti. Tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren Mustafa Dirlikli aynı gün gözaltına alınıp tutuklandı.