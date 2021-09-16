Fatma’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Nevşehir'de oto tamirciliği yapan Mustafa Dirlikli, boşanmak isteyen ve evden ayrılıp annesinin evine yerleşen 12 yıllık eşi Fatma Esra Dirlikli ile 21 Ağustos 2020'de konuşmak amacıyla buluşmuş, araçla merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki bir araziye gitmişti. Tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren Mustafa Dirlikli aynı gün gözaltına alınıp tutuklandı.
Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen son duruşmaya, sanık Mustafa Dirlikli, tutuklu bulunduğu Nevşehir E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla katıldı. Olaydan dolayı pişman olduğunu belirten Mustafa Dirlikli, haksız tahrik indiriminden faydalanmayı talep etti. Mustafa Dirlikli'nin isteğini reddeden mahkeme heyeti, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.