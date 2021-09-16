FETÖ itirafçısından şok bilgiler: Eşcinsel imasıyla yıldırma taktiği

İzmir merkezli 42 il ve KKTC'de düzenlenen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 100 şüpheli tutuklandı, 29 kişi etkin pişmanlıktan yararlandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan İ.B.'nin itirafları örgütün kandırdığı çocuklara küçük yaşlardan itibaren kod ismi vermeye başladığını ortaya çıkardı. Askeri liseyi hazırlanırken FETÖ'nün ağına düşen İ.B.'ye 12 yaşında Asım kod ismi verildiği anlaşıldı. İtirafçı İ.B. "Bizden sorumlu Ömer isimli imam bana, 'bundan sonra sana kendi aramızda Asım diyelim' diyerek bana kod adı verdi. O dönemlerde 12 yaşında olduğum için bunun absürt bir şey olmadığını düşündüm" dedi. Askeri Lisede örgüt ile bağlantısını koparttıktan sonra karşılaştığı olaylara da değinen itirafçı İ.B., "3. sınıftayken geziye gittik. Hasta olduğum için gezide muavin yatağında yatıyordum. Bir arkadaşım sigara içmek için yanıma geldi. O sırada komutan aracı durdurdu. Orada bize hiçbir şey demedi. Tekrar okula döndüğümüzde yüzbaşı ve Fatih Üsteğmen benim ve diğer arkadaşımın yanına gelerek siz bir hastaneye gidin diyerek bize eşcinsel imasında bulundu. Ben bunun psikolojik bir yıldırma olduğunu düşünüyorum" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 42 il ve KKTC'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 100 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 29 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu ve serbest kaldı. Bu itirafçılardan biri de 23 yaşındaki Asım kod adlı İzmir Maltepe Askeri Lisesi eski öğrencisi İ.B. oldu. İ.B. savcılıkta örgüt hakkında tüm bildiklerini anlattı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri lisenin kapatılmasının ardından ilişiğinin kesildiğini söyleyen İ.B., "Daha sonra üniversite sınavına girdim. Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünü kazandım" diye konuştu. Örgüte yakın Körfez Dershaneleri'ne giderken FETÖ ile tanıştığını anlatan İ.B., "Dershanede öğretmenlere askeri lise sınavlarına hazırlandığımı söyledim. Öğretmenler de 'Bu abin etüt yapıyor. Onunla git. Derslerinde sana yardımcı olsun' dedi. Ben de Ömer isimli kişinin yanına gittim. Daha sonra kod ismi Ömer olan başka biri yanıma gelerek beni Özkanlar semtindeki eve götürdü. Ömer kadı isimli şahıs bize Fetullah Gülen'in kitaplarını, Risale-i Nur okumamız konusunda tavsiyelerde bulunuyordu" dedi.

ŞAKAYLA KARIŞIK KOD İSMİ VERDİ

Asım kod isimli İ.B., "Ömer isimli şahıs bizi yanında toplayarak bu eve gelen gidenler sizi tanımasın. Şakayla karışık olarak gerçek isimlerinizi bilmesin gerek yok dedi ve bana dönerek 'bundan sonra sana kendi aramızda Asım diyelim' diyerek bana kod adı vermiş oldu. O dönemlerde 12 yaşında olduğum için bunun absürt bir şey olmadığını düşündüm. Bu eve gelip gidenler Ömer kod isimli şahsa bazen Ömer Bazen de Ahmet olarak hitap ediyorlardı ama biz her zaman Ömer abi olarak hitap ettik" dedi.

NAMAZINIZI HERKESİN İÇİNDE KILMAYIN

Askeri Liseye girdikten sonra Ömer kod adlı abilerinin uyarılarda bulunduğunu söyleyen İ.B., "2012 yılının Temmuz ayında İzmir Maltepe Askeri Lisesi'ne kaydımı yaptırdım ve temmuz ayında intibak eğitimine başladım. Ömer kod isimli abi, bize 'herkesin içinde açık bir şekilde namaz kılmayın. Abdestinizi teyemmüm olarak alın. Namazınızı ima yolu ile kılın' şeklinde uyarılarda bulundu. Ömer, askeri liseye başladıktan sonra numarmı değiştirmemi istedi. Ömer isimli şahıs 'bugünün yarını da var sen asker olacaksın kendini riske atma' dedi. Bu konuşmanın ardından ben bir şeylerden şüphelenmeye başladım ama numaramı değiştirdim" dedi.

EŞİNİZİ KATALOGDAN SEÇERSİNİZ

Belli bir süre geçtikten sonra kız arkadaşı olduğu için kendisinden sorumlu Ömer isimli imam ile görüşmeleri aksatmaya başladığını söyleyen İ.B., "Buluşmaya gittiğimde Ömer kod isimli şahıs 'görüşmeleri ihmal etme şefkat tokadı yersin' gibi tehditlerde bulundu. Daha sonra 'bu kızlara takılmayın sizin evleneceğiniz kişileri biz size buluruz daha hayırlı olur hatta şakayla karışık katalogdan seçersiniz' dedi. 17-25 Aralık'tan sonra örgütün ne denli tehlikeli bir örgüt olduğunu anladığını söyleyen İ.B., "Bunun üzerine ailem de bu örgüt ile görüşmememi istedi. Ben de aileme zaten görüşmelere gitmek istemediğimi ama zorlandığımı söyledim" dedi.

EŞCİNSEL İMASIYLA YILDIRMA

Askeri Lisede örgüt ile bağlantısını koparttıktan sonra karşılaştığı olaylara da değinen itirafçı İ.B., "Askeri Lisenin 3. Sınıfında yaz kampından önce okul olarak geziye gittik. Hasta olduğum için gezide muavin yatağında yatıyordum. Bir arkadaşım sigara içmek için yanıma geldi. O sırada komutan aracı durdurdu. Orada bize hiçbir şey demedi. Tekrar okula döndüğümüzde ismini hatırlamadığım soyadı önde olan yüzbaşı ve Fatih Üsteğmen benim ve diğer arkadaşımın yanına gelerek siz bir hastaneye gidin diyerek bize eşcinsel imasında bulundu ama biz hastaneye gitmedik. Ben bunun psikolojik bir yıldırma olduğunu düşünüyorum" dedi.



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