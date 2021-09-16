Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri HDP’den İstiklal Marşı’na saygısızlık
Giriş Tarihi: 16.9.2021

HDP’den İstiklal Marşı’na saygısızlık

BEKİR COŞKUN
MERSİN'DE Akdeniz Belediye Meclisi'nde İstiklal Marşı'nın okunuşu sırasında kriz yaşandı. Mecliste HDP'li üyelerinin ayağa kalkmasına rağmen İstiklal Marşı'nı okumaması dikkat çekti. HDP'li Meclis üyesi ve Divan Katibi Gülçin Demir ise İstiklal Marşı'nı okumayışına dini vecibelerinden ötürü kürsüde şarkı söyleyemeyeceği savunmasını yaptı. CHP'li meclis üyeleri ise konuya sessiz kalarak, HDP'ye olan teslimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni Akdeniz'de bir tiyatro oynandığını belirterek CHP'ye tepki gösterdi. Nenni, "Sizler 'Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu Abdullah Öcalan'ın hevalleri olarak bitirdiniz" dedi. Tepkiler sonrası CHP ve HDP'li meclis üyeleri daha sonra meclisi terk etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
HDP’den İstiklal Marşı’na saygısızlık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA