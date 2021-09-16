HDP’den İstiklal Marşı’na saygısızlık

MERSİN
'DE Akdeniz Belediye Meclisi'nde İstiklal Marşı'nın okunuşu sırasında kriz yaşandı. Mecliste HDP'li üyelerinin ayağa kalkmasına rağmen İstiklal Marşı'nı okumaması dikkat çekti. HDP'li Meclis üyesi ve Divan Katibi Gülçin Demir
ise İstiklal Marşı'nı okumayışına dini vecibelerinden ötürü kürsüde şarkı söyleyemeyeceği savunmasını yaptı. CHP'li meclis üyeleri ise konuya sessiz kalarak, HDP'ye olan teslimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni Akdeniz'de bir tiyatro oynandığını belirterek CHP'ye tepki gösterdi. Nenni, "Sizler 'Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu Abdullah Öcalan
'ın hevalleri olarak bitirdiniz" dedi. Tepkiler sonrası CHP ve HDP'li meclis üyeleri daha sonra meclisi terk etti.