MSB duyurdu: 2 FETÖ, 2 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a geçmek isteyen ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmek isteyen 13 kişinin yakalandığını duyurdu. Bu şahıslardan 2'sinin FETÖ, 2'sinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.