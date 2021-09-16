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Giriş Tarihi: 16.9.2021 17:37 Son Güncelleme: 16.9.2021 17:41

MSB duyurdu: 2 FETÖ, 2 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı

MSB duyurdu: 2 FETÖ, 2 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a geçmek isteyen ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmek isteyen 13 kişinin yakalandığını duyurdu. Bu şahıslardan 2'sinin FETÖ, 2'sinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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MSB duyurdu: 2 FETÖ, 2 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı
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