Nusaybin’de iki mahalle karantinaya alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu karaı ile ilçeye bağlı Bahçebaşı ve Çatalözü Mahalleleri saat 08:00 itibariyle karantinaya alındığı bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği artan yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) vakaları nedeniyle Bahçebaşı ve Çatalözü Mahallelerinin 14 gün boyunca karantinaya alındığı bildirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda ise, karantina süresince aşı sırası gelen vatandaşların İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait mobil aşı ekiplerince aşılarının evlerinde yapılabileceği ifade edildi.