



CHP'lilerin akınına uğrayan mekanın içki ruhsatı olmadığı ancak buna rağmen şarap satışı yapıldığı deşifre olmuştu. SABAH, kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandalı "Ruhsatsız mekanın açılışını yaptılar" başlığıyla haberleştirmişti.



