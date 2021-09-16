Şehit babasından annelere destek

Diyarbakır'da 4 Ocak 2016'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle vurularak ağır yaralanan ve hastanede şehit düşen Özel Harekat Polisi Musa Yüce'nin babası Halis Yüce, terörün sadece devlet mücadelesiyle değil, çocukları dağa çıkan yada kaçırılan ailelerin mücadelesiyle son bulacağını söyledi.

"BU EYLEMLER TERÖRÜN BELİNİ KIRAR"

Oturma eylemi yapan terör mağduru annelerin vakur duruşunun evlatları teröre bulaşmış diğer ailelere de örnek olması gerektiği belirten Şehit Babası Halis Yüce; "Doğu ve Güneydoğuda aileler artık PKK'nın gerçek yüzünü gördü. Bu halk devletimizin bölgeye yaptığı yatırımları gördü. PKK'nın söylemleri artık bölgede karşılık bulmuyor.





Diyarbakırlı annelerin eylemleri bunun en büyük kanıtı. Bir şehit babası olarak terör mağduru annelerin eylemini destekliyorum. Bu annelerin eylemleri çocukları dağda olan yada kaçırılan diğer anne ve babalara da örnek olmalı. Eğer anne ve babalar evlatlarına sahip çıkarsa bu ülkede terörün beli kırılır" diye konuştu.

"BU EYLEMLER ETLE TIRNAK OLDUĞUMUZUN GÖSTERGESİ"

Terörün sadece şehit ailelerini değil, doğuda ki aileleri de vurduğunu belirten Şehit Babası Halis Yüce; "Artık bitme noktasına gelen PKK kendisine eleman bulmayınca doğudaki ailelerin çocuklarını kaçırmaya başladı. Ne mutlu ki o aileler PKK'ya ve onun siyasi uzantısı HDP'ye karşı isyan bayrağı açtı. Şimdi çocukları için oturma eylemi yapıyorlar.





Ben evladını şehit vermiş bir baba olarak o acılı annelerin eylemini destekliyorum. Bizlerin yüreği yandı, ama o annelerin eylemleri çoğaldıkça başka ailelerin yüreği yanmayacak. O aileler, bu eylemleriyle aslında hain terör örgütünün gerçek yüzünü de ortaya koydu. Nöbet tutan aileleri vatanla millete bağlılıkları nedeniyle kutluyorum. Bu eylem aslında Türküyle Kürdüyle 81 milyonun etle tırnak olduğunun bir göstergesi. Bu oturma öylemi bunun en güzel göstergesidir" dedi.