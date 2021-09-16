Selçuk Bayraktar "Umut verici tablo" diyerek açıkladı: Dünya'da açık ara tüm teknoloji yarışma platformlarını geride bıraktı

"ONLARCA ALANDA TÜRKİYE'NİN, İSVİÇRE SAATİ GİBİ MARKALARI OLUR"

Yarışmanın katılımcılara kazandıracağı tecrübenin önemine değinen Bayraktar, "TEKNOFEST geometrik artışla büyüyor. İlk yıl bu yarışlara 20 bin öğrenci başvurmuştu. O bile çok büyük bir rakamdı, İkinci yıl bu 50 bin oldu daha sonra 100 bin oldu. Bu yıl artık dünyada açık ara tüm teknoloji yarışma platformlarını geride bırakacak bir şekilde 200 bin öğrenci başvurdu bu yarışmalara. 45 binden fazla takım başvurdu. Bu bir taraftan gelecek adına çok umut verici bir tablo. Ülkemizde teknolojiyi geliştirme alanlarında çok ileride olmasak da ya da bir kısmında geride olsak da geleceğe artık çok daha umutla bakabiliyoruz demek. Bir anlamda bunu bir tarla gibi düşünün, burası bir teknoloji geliştirme tarlası, Türkiye bunu iyice çapalıyor, sürekli tohum atıyor. Çok iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Bu ivme ile devam edecek olursak sadece İHA ve SİHA'larda değil bunun gibi onlarca alanda Türkiye'nin, İsviçre saati gibi markaları olur. Bizim de tüm gayretimiz bu yönde" diye konuştu.



