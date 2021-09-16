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Giriş Tarihi: 16.9.2021 17:58 Son Güncelleme: 16.9.2021 18:46

Son dakika: Gri listedeki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı

Son dakika: Gri listedeki DHKP-C’li terörist İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Gri Liste'de yer alan DHKP-C'li terörist Kerim Kaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Terör örgütü DHKP-C üyesi Kerim Kaya, 2017 yılından bu yana firariydi. Esenyurt'un Kıraç bölgesinde yer değiştirerek "güvenilir evlerde" kaldığı yönünde bilgiler elde edildi.

Gri kategorideki terörist, İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince 48 saatlik çalışmayla yakalandı.

6 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığının gri listesinde yer alan Kerim Kaya'nın, güvenlik güçlerine, devlet görevlilerine, siyasi parti ile hakim ve savcılara, adalet ve sağlık bakanlığı personeline yönelik terörist eylem yapabileceği değerlendiriliyordu.

DHKP-C'li Kerim Kaya, 6 ayrı suçtan aranıyordu.

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Son dakika: Gri listedeki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı
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