Son dakika | Sahte koronavirüs testi ile negatif raporu satan çeteye operasyon

TARİFELERİ VAR!

Daha önce de benzer operasyonların gerçekleştiği sahte pcr testi çetelerinde para karşılığı sağlanan raporların farklı tarifelerle ücretlendiği belirtiliyor. Şubat ayından bu yana gerçekleşen operasyonlarda sahte raporları 150ila 300 dolar arasında satanlar, 2 bin 500 TL'ye satanlar olmak üzere birçok grup tespit edilmişti.