Terör örgütüne büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Şimşek' operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. Diğer taraftan terör örgütü PKK'nın kurucularından Mehmet Sait Üçlü
(65) ile "Merkez Komite üyesi" İrfan Güler
'in (67) Suriye
'de yakalandıkları koronavirüs nedeniyle öldükleri ortaya çıktı. PKK, iki ismin ölümünü 6 ay boyunca gizledi. Terörist elebaşı Üçlü, Sıkıyönetim Mahkemeleri
'nde yargılanıp idam cezasına çarptırılmış ve uzun yıllar PKK'nın "Ümraniye Cezaevi sorumluluğunu" yapmıştı. Serbest kaldıktan sonra bir süre HDP'nin devamı niteliğindeki BDP'de ideolojik eğitimler vermiş, ardından da Kandil
'e kaçmıştı. Terörist İrfan Güler de örgütün Avrupa
'da uzun yıllar kasası olarak para ve uyuşturucu trafiğini kontrol ediyordu. -