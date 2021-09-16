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Giriş Tarihi: 16.9.2021

Terör örgütüne büyük darbe

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Özgür CEBE Özgür CEBE
Terör örgütüne büyük darbe

Kuzey Irak’taki operasyonda 4 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. PKK’nın üst düzey 2 yöneticisi İrfan Güler ve Sait Üçlü’nün ise koronavirüs nedeniyle öldüğü öğrenildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Şimşek' operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. Diğer taraftan terör örgütü PKK'nın kurucularından Mehmet Sait Üçlü (65) ile "Merkez Komite üyesi" İrfan Güler'in (67) Suriye'de yakalandıkları koronavirüs nedeniyle öldükleri ortaya çıktı. PKK, iki ismin ölümünü 6 ay boyunca gizledi. Terörist elebaşı Üçlü, Sıkıyönetim Mahkemeleri'nde yargılanıp idam cezasına çarptırılmış ve uzun yıllar PKK'nın "Ümraniye Cezaevi sorumluluğunu" yapmıştı. Serbest kaldıktan sonra bir süre HDP'nin devamı niteliğindeki BDP'de ideolojik eğitimler vermiş, ardından da Kandil'e kaçmıştı. Terörist İrfan Güler de örgütün Avrupa'da uzun yıllar kasası olarak para ve uyuşturucu trafiğini kontrol ediyordu. -

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Terör örgütüne büyük darbe
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