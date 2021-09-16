Yeterli kanıta erişildiğinde 12 yaş altı aşılanabilir

KORONAVIRÜS ile mücadelede ve aşılamada dünyaya örnek olan Türkiye
, 12 yaş altındaki çocukların aşılanması konusunda çalışma başlattı. Sağlık Bakanlığı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, çocuk yaş grubunun aşılanmasına ilişkin yeterli kanıta erişildiğinde 12 yaş altının aşılanmasının gündeme gelebileceğini söyledi. Odabaş, ABD
ve İngiltere
'de 5 yaş üstü çocukların aşılanmasına ilişkin uygulamaların başladığını hatırlatırken Çin
'de ise 3 yaş üstü çocukların aşılanmasına onay verildiğini belirterek, "Bilimsel Danışma Kurulumuz, ulusal ve uluslararası kanıtlara dayalı aşı stratejisini belirliyor. Çocuk yaş grubunun aşılanmasına ilişkin yeterli kanıta eriştiğimizde diğer ülkelerde olduğu gibi 12 yaş altının aşılanması da gündeme gelebilir" diye konuştu.