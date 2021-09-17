Adalar Belediyesi’nden skandal uygulama! Kendini mahkeme yerine koydu

1992 yılından beri Büyükada Saat Meydanı'ndaki (21 ada 2 parsel) de bulunan dükkanı kiracı olarak işleten Zekai Boralıların vefat etmesi üzerine, önceki sene birahane ruhsatı olan dükkanın ruhsatı Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik tarafından restoran ruhsatına çevrilen yer ile ilgili Zekai Boralılar'ın kızı Yağmur Boralılar Kural, kanuni hakları gereği 6 ay zarfında başvurması gereken başvurusunu erken kullanarak 30 yıldır işlettikleri iş yeri ruhsatını kendi üzerine geçirmek için gerekli evrakları hazırlayarak ruhsat intibakı için Adalar Belediyesine başvurmuştu.



Yağmur Boralılar Kural'ın ruhsat intibakı başvurusuna Avcılar Belediyesi'nden getirilen Ruhsat ve aynı zamanda Mali Hizmetler Müdürü Songül Özdemir, mirasçılarının ruhsat intibakı için başvuruda bulunduğunu ancak mal sahibinin kira kontratını yenilemediğini belediyeye gelip beyan ettiğini, bu sebeple ruhsat intibakı yapılmadığını belirten bir yazı ile cevap verdi. Özdemir'in İmar ve ruhsattan sorumlu Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in talimatıyla yazdığı cevap tepkiyle karşılandı. Özdemir'in verdiği cevap ile görevi kötüye kullandığı ifade edildi.





'MAHKEMELERİN KONUSU BELEDİYEYİ İLGİLENDİRMEZ'



Sabah gazetesine açıklama yapan DSP Adalar İlçe Başkanı Murat Pekin, "Mevzuat çok açık. Diyor ki; İşyeri sahibinin ölümü halinde yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanuni mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır. Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç 3 ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için 6 ay olarak uygulanır" dedi.



Adalar Belediyesinin yazdığı cevabi yazısında, tehdit, görevi kötüye kullanma olduğunu belirten Pekin, "Adalarda bu yöneticilerle hiçbir vatandaşın mal ve iş güvenliği koruma altında değildir. Acilen bu duruma devletin yetkili makamlarının müdahale etmesi gerekiyor. Çok açık olan kanun hükümleri bu ilçede göz ardı edilmektedir. Sanki burada başka bir devletin kanunları uygulanmaktadır" ifadelerine yer verdi.



Kiralaya veren ve Kiracı arasındaki sorunları çözmenin mahkemelerin sorumluluğunda olduğuna değinen Pekin, "Adalar Belediyesi rutin ruhsat yenileme işlemini yapmak yerine, mülk sahibi ile kiracı arasındaki sorunu çözmek için kolları sıvamış ve dükkanı mühürlemiş. Bu sorun mahkemeleri ilgilendirir. Adalar Belediyesi ruhsat yenilemek için gerekli şartları taşıyan ve müracaatı eksiksiz yapan varisçiye ruhsatı yenileyip vermesi zorunludur. Aksi halde yasal suç işlemiş olur.

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