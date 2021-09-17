AYM’den FETÖ ile mücadelede infial yaratacak karar!

FETÖ'nün Afyonkarahisar Jandarma İl İmamı Hikmet kod adlı Ahmet Aşık, mahrem imamlık yaptığı dönemde askerlere talimat verdi, İl Jandarma Komutanı'nın bilgisayarından bilgileri çaldırdı. ByLock kullanan Aşık, yargılandığı FETÖ davasından 26 yıl ceza aldı. Cezaevinde örgüt üyelerinden aldığı talimatla 7 ay sonra "işkence gördüm" şikayeti yapan Aşık'ın soruşturmasını yapan Savcılık, işkence gördüğüne dair hiçbir delil bulamadı. Cezaevinde işkence talimatına dair ifadeler de ortaya çıkan FETÖ'cü hakkında Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza attı. FETÖ üyeleri tarafından Türkiye Devletini, uluslararası kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmak, terör örgütü soruşturmalarını sulandırmak ve terörle mücadele edilmesinin önüne geçilmek için yapılan bireysel başvuruya Anayasa Mahkemesi "insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğini" belirtti. AYM, FETÖ'cüye aynı zamanda devletin 50 bin lira tazminat ödemesine de karar verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Afyonkarahisar'da yürütülen soruşturmalarda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Yetiştirme Yurtlarında çalışan Ahmet Aşık'ın (40) Hikmet kod adıyla FETÖ'nün Afyonkarahisar Jandarma İl İmamlığını yaptığı ortaya çıktı. Bank Asya'ya FETÖ Liderinin talimatı sonrasında para yatıran, ByLock başta olmak üzere örgütün COVER ME isimli gizli programlarını kullanan ve "Hikmet 1103" koduyla ByLock üzerinden 343 mesajı ortaya çıkan Aşık, 24 günlük gözaltı süresinden sonra tutuklandı.

JANDARMA İL KOMUTANININ BİLGİSAYARDAKİ BİLGİLERİ ÇALMIŞ

O dönem ifade veren FETÖ üyesi bilgi işlem astsubayı, Aşık'ın örgüt faaliyetlerini de detaylarıyla anlattı. Astsubay ifadesinde "Afyon'da kod adı Hikmet olan Ahmet Aşık ile beni tanıştırdılar. Daha sonra bana flash bellek verdiler. Bunu bilgisayara taktığımızda bilgisayar içerisindekileri hiçbir kimsenin farkına varmadığı bir şekilde gizlilik içerisinde dosyaları kopyaladığını söylediler. Bana dönemin İl Jandarma Komutanı'nın bilgisayarını ve yine o dönemki İl Jandarma Komutan yardımcısının bilgisayarlarındakileri kopyalamamı istediler. Bende bu bilgisayarlara bana verdikleri flash belleği takarak kopyaladım. Bilgisayara flash belleği taktığımda otomatik olarak kopyalıyordu. Flash belleği Ahmet Aşık'a verdim. Daha sonra bana başka bir flash bellek verdiler ve diğer söyledikleri kişinin de bilgilerini kopyaladım" dedi. Afyonkarahisar Kapalı Ceza ve Tevkif Evine konulan Aşık, 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 20 Eylül 2016 tarihinde tutuklanarak Afyonkarahisar Kapalı Ceza Evine konulan FETÖ üyesi, cezaevine konulduktan 9 gün sonra Cezaevi Tabibliğine gitti. O tarihte düzenlenen raporda iki taraflı kalçada ekimoz ve sol üst azı dişinde hassasiyet olduğu belirtildi. Aynı tarihli dilekçesinde Ahmet Aşık, doktora darp ve cebir ile ilgili bir şikayetinin olmadığını belirtmesine rağmen, alınan ifadesinde de şikayete dair bir konu olmadığını söyledi.



7 AY SONRA "İŞKENCE GÖRDÜM" DEDİ

Ahmet Aşık tutuklandıktan 7 ay sonra avukatına kendisinin Emniyet'te tecavüze uğradığına dair iddiaları içeren mektup yazdı. Açılan soruşturmada, Aşık'ın Emniyet Müdürlüğü TEM Şubede Avukatı huzurunda ifade verdiği, tutuklanmadan önce yapılan Genel Adli Muayene Raporunda ise herhangi bir darp-cebir izine rastlanmadığı tespit edildi. Tutuklama sürecinde avukatına, savcılığa ve Sulh Ceza Hakimliğinde ve doktor kontrolünde işkence gördüğüne dair beyanda bulunmayan Aşık'ın kaldığı koğuştaki FETÖ üyelerinin ifadeleri de ortaya çıktı.



"İŞKENCE GÖRDÜK DEMEMİZ İÇİN TALİMAT VERDİLER"

FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle Aşık ile aynı koğuşta tutuklu bulunan A.K. '20 Eylül 2016'da tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine teslim edildim. Orada aynı dosya kapsamında tutuklu bulunan Adem Yolcu ve Ahmet Aşık başta olmak üzere bir çok şüpheli ile aynı koğuşa yerleştirildik. Tutuklu kaldığım yaklaşık 3 ay boyunca koğuşta soruşturmaya yönelik birçok konuşma yapılıyor. Adem Yolcu tutuklu olan bir çok eski askeri personel ile koğuş içerisinde bizlerden ayrı olarak görüşüyor. Adem'in koğuş içerisinde diğer tutuklulara Emniyette baskı altında ifade verdiklerini, Emniyet Müdürlüğünde kendilerine işkence yapıldığını, ilk mahkemede ifadelerini değiştirmelerini, avukatlarına bu konular ile ilgili şikayet dilekçesi vermelerini söylediğini duydum. Bu şahıs benim yanıma da birkaç kez geldi. Bana emniyette verdiğim ifademi sorarak eğer ifadem de herşeyi anlattıysam ilk duruşmada bunları inkar etmemi, baskı ve işkence ile bu ifademi verdiğimi söylememi, güzel günlerin bizleri beklediğini, hatta eğer ifademi değiştirmezsem bu davadan çok ağır cezalar alacağımı söylemişti" dedi.



AYM SKANDAL KARARA İMZA ATTI

FETÖ'cü Ahmet Aşık, daha sonra Anayasa Mahkemesine gözaltı sürecinde hukuka aykırı fiziksel müdahaleye maruz kaldığını ve bu olaya ilişkin olarak etkili soruşturma yapılmaması nedeniyle "insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiği" iddiasıyla Bireysel Başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi üyeleri, cezaevinde işkence gördüklerine yönelik A.K. talimat aldığını anlattığı ifadeler ve savcılığın iddialarla ilgili yaptığı soruşturmaya rağmen, insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiği kararını verdi



AZILI FETÖCÜYE DEVLET 50 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Kararın bir örneğinin insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına gönderen Anayasa Mahkemesi, başvurucuya net 50 bin lira da manevi tazminat ödenmesine karar verdi.