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Giriş Tarihi: 17.9.2021 16:18 Son Güncelleme: 17.9.2021 16:27

Başkan Erdoğan Akkuyu NGS'de: Bizzat inceledi, bilgi aldı...

AA
Başkan Erdoğan Akkuyu NGS’de: Bizzat inceledi, bilgi aldı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında incelemede bulundu. Erdoğan, proje öncesinde Rusya'ya gönderilen ve inşaatta aktif görev alan 186 Türk mühendisten 113'ü ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de inşası devam eden Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, proje öncesinde nükleer enerji konusunda eğitim almak için Rusya'ya gönderilen ve inşaatta aktif görev alan 186 Türk mühendisten 113'ü ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Lütfü Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva da eşlik etti.

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Başkan Erdoğan Akkuyu NGS'de: Bizzat inceledi, bilgi aldı...
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