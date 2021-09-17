Başkan Erdoğan’dan teşkilatlara net mesaj: Anında karşılık vereceğiz...

Başkan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'ne incelemelerde bulunmak için gittiği Mersin'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ı salonda coşkulu bir kalabalık karşıladı. Partililer, sık sık sloganlar atarak Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, salonda yaptığı konuşmasında muhalefetin yalan terörüne karşı teşkilatlara talimatı verdi, "Her eleştiriye anında yanıt, her karalamaya, iftiraya anında karşılık vereceğiz." dedi. Erdoğan, muhalefetin ülkeyi eski karanlık günlerine götürmek için çabaladığını, dar bölgelere ve kitlelere sıkıştığını vurguladı. Erdoğan, muhalefetin seçim vaatlerini bol keseden attığını ancak yerel yönetimlerde hiçbir vaadini yerine getiremedini belirtti, "Muhalefetin içinde bulunduğu siyasi tükenmişlik bize referans olmaz." diye konuştu.

"GÖRÜYORSUNUZ YAN GELİP YATMAK YOK"

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Dün Ahi Evran'ın ve Neşet Ertaş'ın şehri Kırşehir'deydik. Geçen hafta Kahramanmaraş'ta edelerle bir aradaydık. Önceki hafta Rize'de Karadenizli uşaklarla bir araya geldik. İnsanımız ile hasret gideriyoruz. Yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını vatandaşlarımız ile birlikte yaşıyoruz. Bu ayın başından itibaren farklı birçok eser ve hizmetin açılışını yaptık. 10 bloktan oluşan yeni Yargıtay binamızı adli yıl açılışında hizmete açtık. Yangın ve sel felaketleri ile mücadele ederken, AKINCI'nın teslimatını gerçekleştirdik. Pakistan Cumhurbaşkanı ile birlikte MİLGEM gemisini denize indirme törenine iştirak ettim. Ankara'da 26 fabrikamızı ekonomimize kazandırmanın gururunu yaşadık. Görüyorsunuz yan gelip yatmak yok.

MUHALEFETE: ELİNDE ÇEKİÇ OLAN HER SORUNU ÇİVİ OLARAK GÖRÜRMÜŞ

Bu arada gençlerimiz ile bir araya gelerek, onların coşkusuna, dinamizmine ortak olduk. Sıcak demedik, yağmur demedik, uzak demedik, milletimiz ile kucaklaşmak için tüm şartları zorladık. Sıkıntılarla karşılaşsak da ya bir yol bularak ya da yol açarak bir çözüm bulduk. Muhalefet toplumun belli kesimlerine hapsolmuşken, biz toplumun her kesimine ulaşıyoruz. Muhalefet sen ben kavgasını sürdürürken, biz milletimize hizmet için koşturuyoruz. Onların gündeminde yalan terörü, yasak, ötekileştirme, sessiz çoğunluğun sesini kısmak var. Onların gündeminde ülkeyi germek, kaosa sürüklemek, nefret siyaseti ile ülkemizi kutuplaştırmak var. Elinde çekiçten başka bir şey olmayan her sorunu çivi olarak görürmüş. Nasip olursa Pazar günü ABD'deyiz. Pazartesi günü New York'ta 36 katlı Türkevinin açılışını da yapacağız. Tam BM'nin karşısında, hamdolsun bu da bize nasip oldu.

"HİÇBİR VAADİ GERÇEKLEŞTİREMEDİLER"

Edepsiz söz ve eylemlerden, sahnelenen çirkinliklere kadar muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük. Bunların bırakın ülkeyi yönetmeyi, ellerindeki belediyeyi bile yönetemiyor. Seçim meydanlarında bol keseden attıkları hiçbir vaadi gerçekleştiremediler. Verdikleri vaatlerin altında ezildiler. Hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor sular. En temel belediye hizmetlerini bile yerine getiremeyen bir beceriksizlik ile karşı karşıyayız. Daha vahimi sağa sola saldırarak bunların üstünü örtmeye çalışıyorlar. Onları bitmez bilmez kayıkçı kavgaları ile baş başa bırakıyoruz, biz işimize bakıyoruz.

"İNSANIMIZIN İÇTEN BİR 'ALLAH RAZI OLSUN' İFADESİ DÜNYADAKİ HİÇBİR MAKAMA DEĞİŞİLMEZ"

Hep söylediğim gibi; bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim mücadelemiz ülkemizi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesidir. Bizim tüm çabamız milletimizin tüm birliği ve kardeşliğini korumaktır.

Biz merhum Neşet Ertaş gibi, 'Aşkınan çalışan yorulmaz' diyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eserler olduğunu gayet iyi biliyoruz. İnsanımızın içten söylediği bir 'Allah razı olsun' ifadesi dünyadaki hiçbir makama değişilmez.

"MUHALEFETİN İÇİNDE BULUNDUĞU SİYASİ TÜKENMİŞLİK BİZE REFERANS OLMAZ"

Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim nazarımızda insanımızı dini, mezhebi, meşrebine göre ayırmak yoktur. Biz de seçimleri oy renklerine göre ayırmak yoktur. Bu milletin her ferdi aynı derecede hizmet ve hürmete layıktır. Her zaman dava arkadaşlarıma hatırlatıyorum.

Muhalefetin içinde bulunduğu siyasi tükenmişlik bize referans olmaz. Muhalefetin ayrımcı politikaları bize asla yol çizemez. Bizim ilkemiz kadim değerlerimizdir. Biz yatırım yaparken kökene değil, şehirlerin durumuna bakarız. Biz proje geliştirirken ülkemize yapacağı katkıya bakarız. 20 yıldır hiçbir ayrım yapmadan tüm Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Ülkemizin ayağına taş değmesin, milletimiz sıkıntı çekmesin diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın, bizim milletimize sevdamızdan başka bir derdimiz yok. İşte bu anlayış ile sadece Mersin'e 38 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Cumhuriyet tarihinde yapılanlardan kat kat fazlasını 19 yıla sığdırdık.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Karalamaya, iftiraya anında karşılık vereceğiz"

"HER ELEŞTİRİYE ANINDA YANIT VERECEĞİZ! HER KARALAMAYA VE İFTİRAYA ANINDA KARŞILIK VERECEĞİZ"

Akkuyu ziyaretimizden sonra açacağımız tüm eser, proje ve yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Akkuyu Nükleer Santrali'nin denetlemeye geldik. Bunun Mersin'e neler kazandıracağını düşünün. Hamdolsun Akkuyu Santrali'ni yapmak bize nasip oldu.

2023 seçimleri milletimiz ve ülkemiz açısında tarihi bir önemde olacaktır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılında inşallah seçimlerimizi de gerçekleştireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sandıkta yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Şimdiden planlı, programlı, aktif şekilde çalışarak önümüzdeki süreyi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. AK Parti'nin reformlarını iyi bir şekilde milletimize anlatmalıyız. Biz diğerleri gibi lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz.

Her eleştiriye, karalamaya, iftiraya anında karşılık vereceğiz. Yalan terörünün üzerinden hakikat güneşi ile geleceğiz.

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar