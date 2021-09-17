Boğaziçi Üniversitesi provokasyonunda flaş! Mağdur polisler dinlendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıkların 2 Şubat 2021 günü Kadıköy'de izinsiz olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü yaptığı, kolluk kuvvetlerinin topluluğa dağılmaları yönünde gerekli ihtarların yapıldığı ancak grubun dağılmayarak slogan atmaya devam ettiği belirtilirken aynı zamanda bazı sanıkların kolluk görevlilerine taş vb. cisimler atarak direndiği ve bazı sanıkların ise görevlilerin dağılın ikazlarına uymayarak fiziki olarak direnerek görevlilerin görevlerini yerine getirmesini engelleyecek şekilde hakaret etmek suretiyle mukavemette bulundukları açıklanmıştı.

İddianamede 23 sanığın 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak ve kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma' ve 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan 6 aydan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

6 POLİS MEMURU DİNLENDİ

İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya suçtan zarar gören sıfatıyla 6 polis memuru ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık avukatları sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

POLİS MEMURLARI ZOR ANLARI ANLATTI

Duruşmada ifade alınan polis memurları, Kadıköy'de yapılan toplantının amacına uygun yapılmadığını, polislerin 3 kez 'dağılın' ihtarında bulunduğunu ancak buna rağmen dağılmadıklarını söylerken sanıkların polis araçlarına saldırdığını, çevik kuvvet polislerinin üzerine taş, sopa ve maden suyu attıklarını, çöp konteynırlarının devrildiğini, yolların kesildiğini ve araç girişlerinin engellendiğini söyledi.

'ARKADAŞLARIMA İSABET ETTİ'

Polis memuru A.B., sanıkların görevlerini yaptırmamak için kendilerine direndiklerini, kendisine taş, sopa, maden suyu ve benzeri silahtan sayılan bir cisim gelmediğini fakat silahtan sayılan cisim isabet eden arkadaşlarının olduğunu söyleyerek 'Ben bunu gördüm, sanıklarından şikayetçi değilim. Maddi zarar talebim yoktur' dedi.

'KENDİ CANIMIZI KORUMAYA ÇALIŞTIK'

Polis memuru Ö.K. ise görevlerini yaptıkları sırada sanıkların kendilerine maden suyu attığını belirterek 'Bana maden suyu isabet etti, bir müddet sonra biz kendi canımızı korumaya çalıştık çünkü toplantı amacına aykırı oldu ve zarar verilmeye başlandı. Sanıklardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. İfadesi alınan 6 polis memurundan 4'ü şikayetçi olmazken 2 memur, zarar gördüklerini belirterek şikayetçi oldu.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ DEVAM ETTİ

Duruşma sonu mahkeme, suçtan zarar gören ve duruşmaya katılmayan 2 polis memuru hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Sanıklar hakkında ayrı ayrı uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.