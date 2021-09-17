Trabzonlu şehidin anne ve babası SABAH’a konuştu: Cennete iftara gidiyoruz gazamız mübarek olsun

Oğlunun Trabzon'un Arsin ilçesindeki mezarına gidip dua eden anne Yeter Şebelek "Oğlum her zaman şehit olmaya hazırdı. Kimseye kötü davranmaz, herkesle uyumlu olan birisiydi. Askerden döndükten sonra uzman çavuş olmak istedi.





Ben de ona 'gitme oğlum, gitmeni istemiyorum' dedim. O da bana giderken, 'Şehit anası olmayı istemez misin anne' demişti. Geçtiğimiz Ramazan ayında oğlum operasyona gidecekleri zaman arkadaşlarınla beraber hazırlık yaparken o arada bir arkadaşı onu telefonla görüntü çekmiş. O görüntüde arkadaşlarına 'Bu akşam burada son görüntülerimiz.





Gazamız mübarek olsun. Biz bu akşam Cennette iftara davetliyiz' deyip, kolunu kaldırarak Allahu Ekber demiş. O görüntüyü oğlum şehit olduktan sonra arkadaşları paylaşmış. İzleyince içim parçalandı. Oğlum şehadete ereceğini anlamış ve haykırmıştı. Şehitlik büyük bir mertebe. Vatanımız, devletimiz, milletimiz sağ olsun" dedi.

OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM

Oğlu İsmail'le operasyona gitmeden önce telefonda görüştüklerini ifade eden anne Yeter Şebelek, "Oğlumla en son Kuzey Irak'a operasyona gitmeden bir gün önce telefonla konuştuk. Ankara'da görev yapan bir asker oğlum daha var. Şehit annesi olduğum için gururluyum. Her gece ağlıyorum, onu görmek istiyorum, kapıdan yollarını gözlüyorum" dedi.

CUMA NAMAZINDAKİ ŞEHİTLİK HUTBESİ ONU TEKRAR ASKER YAPTI

Şehidin babası İsmail Şebelek ise, oğlunun bir Cuma günü dinlediği hutbe sonrası asker olmaya karar verdiğini belirterek şunları söyledi: "Allah ona şehitliği nasip etti. İsmail'le bir Cuma günü beraber Cuma namazına gitmiştik.





O gün Cuma hutbesinde hoca 'Şehitlik mertebesi' hakkında konuşma yaptı. İsmail askerden o zaman yeni gelmişti. Camiden çıkınca 'ben askere gideceğim, uzman olarak görev yapacağım' dedi. Ben de ona 'oğlum sen askerden yeni geldin, ne işin var askerde.





Geleli bir sene olmadı' dedim. O da bana 'sen camide hocanın dediğini duymadın mı' dedi. Sınavlara girdi, uzman olarak askere gitti. Orada 2 yıl görev yapabildi. Ve şehitlik mertebesine kavuştu" dedi.