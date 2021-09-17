Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mersin’de Halkkent Emir Sultan Camisi’nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Mersin'de Halkkent Emir Sultan Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nın ardından Halkkent Emir Sultan Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, namazın ardından "Siz değerli kardeşlerimden istirhamım şu olacak. Emir Sultan Camisi'nde elhamdülillah bir olalım, beraber olalım, iri olalım, diri olalım, kardeşliğimizi asla lekelemeyelim. Kardeşliğimize gölge asla düşürmeyelim. Bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Ne kadar bu noktada bir olup beraber olursak rabbim gücümüzü o kadar arttıracaktır. Bu vesileyle ben de tüm geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, şehitlerimize rahmet diliyorum. Rabbim bizleri şehitlerimizle birlikte sevgili Habibinin livâü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşru cem eylesin." diyerek dua etti.

Erdoğan, cami çıkışında vatandaşları selamladı.