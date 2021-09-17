Diyarbakır’dan kalkan uçaklar Gara bölgesine hava harekâtı yaptı

Irak'ın kuzeyinde yapılan keşif ve istihbarat sonucu, 13 kamu görevlisinin kaçırıldıktan sonra şehit edildiği Gara bölgesinde 6 PKK'lı teröristin saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bölgedeki keşif vasıtalarıyla yerleri tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekâtı gerçekleştirildi. Diyarbakır'da dün gece 2'inci Hava Kuvvetleri 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan 3 adet F16 teröristlere yönelik hava harekâtı yapıldı. Hava harekâtında, aralarında Kandil'in sözde "özel güç" elemanlarının da bulunduğu 6 PKK'lı terörist, silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.