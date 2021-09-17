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Giriş Tarihi: 17.9.2021 11:18 Son Güncelleme: 17.9.2021 11:19

Diyarbakır’dan kalkan uçaklar Gara bölgesine hava harekâtı yaptı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’dan kalkan uçaklar Gara bölgesine hava harekâtı yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyonlar devam ederken, 13 kamu görevlisinin şehit edildiği Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde teröristlere bir darbe daha vuruldu. Yapılan hava harekâtında, 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde yapılan keşif ve istihbarat sonucu, 13 kamu görevlisinin kaçırıldıktan sonra şehit edildiği Gara bölgesinde 6 PKK'lı teröristin saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bölgedeki keşif vasıtalarıyla yerleri tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekâtı gerçekleştirildi. Diyarbakır'da dün gece 2'inci Hava Kuvvetleri 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan 3 adet F16 teröristlere yönelik hava harekâtı yapıldı. Hava harekâtında, aralarında Kandil'in sözde "özel güç" elemanlarının da bulunduğu 6 PKK'lı terörist, silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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Diyarbakır’dan kalkan uçaklar Gara bölgesine hava harekâtı yaptı
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